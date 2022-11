Hommage à Paul Méfano CRR de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Hommage à Paul Méfano CRR de Versailles Grand Parc, 22 janvier 2023, Versailles. Hommage à Paul Méfano Dimanche 22 janvier 2023, 16h00 CRR de Versailles Grand Parc

Gratuit

Concert-partagé avec les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc CRR de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France A la suite du décès de Paul Méfano en septembre 2020, les musiciens du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc et l’Ensemble 2e2m rendent hommage à leur ancien directeur. Sous la direction de l’altiste et chef d’orchestre Michel Pozmanter, ils interprètent un riche et exigeant programme pour orchestre à cordes. Deux pièces de Paul Mefano, Mouvement Calme et Danse Bulgare – Variation libre extrait des Microkosmos de Béla Bartók, sont mises en perspective avec les Ombres d’André Boucourechliev, œuvre emblématique de la musique ouverte et Bleu, double concerto pour violon, violoncelle et orchestre à cordes de Philippe Raynaud. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Paul Méfano -Mouvement Calme André Boucourechliev -Ombres Béla Bartók / arrangements Paul Méfano -Danse Bulgare et Variation libre Philippe Raynaud -Bleu ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Michel Pozmanter, direction Dorothée Nodé-Langlois -violon Elodie Gaudet, Marie Lèbre -altos Orchestre à cordes du CRR de Versailles ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Dimanche 22 janvier, 16h ► CRR de Versailles – Auditorium Claude Debussy

24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles ► Infos et réservations : ensemble2e2m.com

