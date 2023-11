2e2m • Possible places CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Paris, 25 avril 2024, Paris.

2e2m • Possible places Jeudi 25 avril 2024, 20h00 CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Entrée libre

Possible Places n’exprime pas l’utopie, mais des recherches de lieux pour créer et s’exprimer. Dans notre monde passé et actuel, des humains migrent et quittent leur terre natale, souvent plus par contrainte que par choix. Les artistes en font partie, et les compositeurs et compositrices sont nombreux à quitter leur pays pour rejoindre d’autres horizons. Ce concert réunit des compositeurs aux origines multiples, qui participent à la diversité et à la richesse de la création musicale moderne.

Aurel Stroë, compositeur d’origine roumaine qui n’est revenu dans son pays qu’après la chute du régime communiste, laisse un magnifique concerto pour violon qu’interprétera Noëmi Schindler, la violoniste qui a crée la pièce. Farnaz Modarresifar, compositrice iranienne et joueuse de Santûr, se nourrit de la musique traditionnelle iranienne pour composer une musique nouvelle riche en timbres et idées sonores. Le compositeur russe Dmitri Kourliandski, lui, a fuit son pays après le début de la guerre en Ukraine et vit depuis en France, tout comme la compositrice italienne Giulia Lorusso qui habite à Paris depuis son arrivée en 2015 pour ses études au Conservatoire de Paris.

Ce concert donnera lieu par la même occasion à un enregistrement du Concerto pour violon de Aurel Stroë sous le Label l’Empreinte Digitale.

PROGRAMME

Farnaz Modarresifar • création mondiale • commande de 2e2m

Dmitri Kourliandski • Possible places 3

Giulia Lorusso • Natura electrica • création mondiale • commande 2e2m

Aurel Stroë • Concerto pour violon

► Programme détaillé : https://bit.ly/3TMOTed

DISTRIBUTION

Direction : Léo Margue

Marie Soubestre : soprano

Farnaz Modarresifar : santûr solo

Pascal Contet : accordéon solo

Marion Lénart : harpe solo

Ruben Mattia Santorsa : guitare électrique solo

Noëmi Schindler : violon solo

Jean-Philippe Grometto : flûte

Jean-Marc Liet : hautbois

Véronique Fèvre : clarinette

Médéric Debacq : contrebasson

Laurent Bômont : trompette

Lucas Perruchon et Mathilde Comoy : trombones

Alain Huteau et Clément Delmas : percussions

Véronique Briel : piano

Dorothée Nodé-Langlois : violon

Claire Merlet : alto

Sarah Givelet : violoncelle

Tanguy Menez et Louis Siracusa : contrebasses

Avec les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Département Musique

INFOS PRATIQUES

► Jeudi 25 avril 2024 • 20h

► CRR de Paris • Auditorium Marcel Landowski

14 rue de Madrid, 75008 Paris

► ENTRÉE LIBRE

► réservations par mail : contact@ensemble2e2m.fr

► + d’infos : https://bit.ly/3TMOTed

Production 2e2m, avec l’aide du CRR de Paris

2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T21:00:00+02:00

© céline bodin