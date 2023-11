2e2m • VOCE CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Paris, 23 janvier 2024, Paris.

2e2m • VOCE Mardi 23 janvier 2024, 20h00 CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Entrée libre

C’est la vocalité – sous toute ses formes – et le texte – perceptible ou non –, qui guident ce concert. Il réunit sur scène les musiciens de 2e2m et les étudiant•e•s du département voix du CRR de Paris pour une nouvelle collaboration. Le tragique des Lieder nach Gerorg Trakl de Gualtiero Dazzi (1997), poète suicidaire meurtri par la guerre, côtoie l’univers léger et humoristique de Mikel Urquiza dans I nalt be clode on the frolt. La partition regorge d’astuces et de découvertes musicales joyeuses, de gestes incongrus qui créent un sentiment d’amusement ingénieusement régi par un système de règles cohérent.

C’est encore une autre tonalité qui est proposée avec la compositrice lituanienne Justė Janulytė, ou les longues plages contemplatives et méditatives de Plonge font résonner douze voix et un violoncelle pour ne plus faire qu’un.

Le trio à cordes 2M, composé de trois musiciennes de 2e2m, fera également rentrer en résonance douze autres cordes pour créer la nouvelle pièce de Garth Knox, spécialement commandée pour l’occasion.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Gualtiero Dazzi • 5 Lieder nach Georg Trakl

Garth Knox

Création mondiale • commande de 2e2m

Mikel Urquiza • I nalt be clode on the frolt

Justė Janulytė • Plonge

► Programme détaillé : ( https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-339/voce.html )

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Direction : Florent Didier

Angèle Chemin : soprano

Jean-Philippe Grometto : flûte

Jean-Marc Liet : hautbois

Véronique Fèvre : clarinette

Alain Huteau : percussions

Véronique Briel : piano

Marion Lénart : harpe

Dorothée Nodé-Langlois : violon

Claire Merlet : alto

David Simpson et Sarah Givelet : violoncelles

Tanguy Menez et Louis Siracusa : contrebasses

Avec les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Département Voix

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

► Mardi 23 Janvier 2024 • 20h

► CRR de Paris • Auditorium Marcel Landowski 14 rue de Madrid, 75008 Paris

► Entrée libre

► Réservation par mail : contact@ensemble2e2m.fr

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Production 2e2m, avec l’aide du CRR de Paris

CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski 14 rue de Madrid, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ensemble2e2m.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-339/voce.html »}] [{« link »: « https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-339/voce.html »}, {« link »: « mailto:contact@ensemble2e2m.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

© céline bodin