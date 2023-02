Orchestre d’harmonie de la Région Sud / CMF PACA CRR Darius Milhaud Auditorium Campra, 26 février 2023, AIX EN PROVENCE.

Orchestre d’harmonie de la Région Sud / CMF PACA Dimanche 26 février, 15h00 CRR Darius Milhaud Auditorium Campra

Objectif de L’OHR Sud : • Proposer une formation préprofessionnelle aux instrumentistes à vent, percussions et contrebasse à cordes. • Assurer la découverte et la promotion de compositeur…

CRR Darius Milhaud Auditorium Campra 380 av Wolfgang Amadeus Mozart , 13100 AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE

Objectif de L’OHR Sud :

• Proposer une formation préprofessionnelle aux instrumentistes à vent, percussions et contrebasse à cordes.

• Assurer la découverte et la promotion de compositeurs et d’œuvres peu connus du grand public.

• Mettre à l’honneur des solistes de renommée nationale et internationale.

• Un répertoire qui s’étend de la transcription de musique classique à la musique de film, en passant par la musique originale et la création d’œuvres commandées à des compositeurs.

• L’orchestre est composé de musiciens professionnels ou en formation professionnelle dans les conservatoires et école de musique de la Région SUD PACA (minimum 3ème Cycle), Il est également ouvert aux amateurs de haut niveau.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T15:00:00+01:00

2023-02-26T16:00:00+01:00