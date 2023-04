Avant-première du spectacle «Peuplé.e.s» par le collectif Errances CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France, 13 mai 2023, Douchy-les-Mines.

Avant-première du spectacle «Peuplé.e.s» par le collectif Errances Samedi 13 mai, 18h30 CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France Gratuit. Attention, jauge limitée à 40 places !

Le CRP/ vous donne rendez-vous samedi 13 mai à 18h30 pour assister à l’avant-première du spectacle « Peuplé.e.s » par le collectif Errances.

Peuplé.e.s sonne comme une marche, un tambour, des vibrations. Ce spectacle immersif mêlant poésie et musique évoque les liens puissants que nous pouvons avoir avec un lieu, qui n’est pas forcément celui sur lequel nous sommes né.e.s ou sur lequel nous vivons. Simplement un bout de terre comme refuge. Peuplé.e.s parle de liens, de respiration, de battements du monde. Installé sur une scénographie mouvante laissant apparaître petit à petit un paysage, le public est invité à voyager dans sa mémoire ou son imaginaire afin d’écouter la puissance du monde.

Spectacle crée et produit par le Collectif errances, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France (dispositif Pleine Santé), et dans le cadre des résidences Le Sémaphore de Landéda (29), la Médiathèque l’Atelier de Plouescat (29), Arcades de Faches-Thumesnil (59), la Maison Folie Beaulieu de Lomme (59), la Médiathèque de Lille-Sud (59) et Sound Up Studio à Tourcoing (59).

Dès 17h30, profitez d’une visite ludique de l’exposition Ce qui demeure, d’Anna Malagrida.

Infos pratiques :

> Gratuit

> Tout public dès 8 ans.

> Durée 45 min + temps de discussion.

Renseignements et inscription :

> accueil@crp.photo / 03.59.61.71.17

> https://bit.ly/nuit-des-musees-2023

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

© Agence ZOO / Arthur Bonifay