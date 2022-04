De Crozon à la Roche-sur-Yon. Conférence sur le récit Eiffel à l’Exposition universelle de Dubai Presqu’île Crozon Catégories d’évènement: Crozon

Finistère

De Crozon à la Roche-sur-Yon. Conférence sur le récit Eiffel à l’Exposition universelle de Dubai Presqu’île, 8 avril 2022 10:30, Crozon. Vendredi 8 avril, 10h30 Sur place Participation gratuite et ouverte à tous vendredi 8 avril à 10h via Zoom, logiciel de visiophonie https://us04web.zoom.us/j/74171949192?pwd=gfFF1Y1kXxvX94UdQdeb5ISJLvd9TZ.1 Kevin Lognoné organise une conférence de restitution de sa visite à l’Exposition universelle de Dubaï. Ce voyage d’étude a été l’occasion de découvrir le patrimoine Eiffel et d’explorer comment Crozon pourrait s’en inspirer, nourrie par l’importance mémorielle de la villa Ker ar Bruck ou Villa Eiffel (située 2 rue Myrdhine). Un escalier originel de la Tour Eiffel a été inauguré le 22 février dernier au sein d’un parc de verdure, qui fait partie intégrante du site de l’Exposition universelle de Dubai. Il s’agit d’un morceau d’histoire qui est maintenant une œuvre d’art. Il représente aussi un témoignage d’amitié car ce projet a été encouragé par une maison de thé Janat Paris, dont le fondateur Janat Dores était un ami de Gustave Eiffel. Sa famille possède toujours une partie des escaliers d’origine de la Tour Eiffel. Cette conférence est l’occasion de suivre l’héritage du récit Eiffel et d’illustrer en quoi cet esprit bâtisseur nourrit toujours autant notre présent. La villa Ker ar Bruck ou Villa Eiffel a été construite au début des années 1890 pour le parisien Maurice Desmaret, ami de la famille Peugeot. L’origine de cette maison démontable, unique en son genre à Morgat, reste mystérieuse. Il pourrait s’agir d’un pavillon de l’Exposition Universelle de 1889 remonté à Morgat ou d’une œuvre de l’entreprise de Joseph Danly, créateur du système de construction par tôles embouties dit “Danly” dont le procédé a été breveté en 1887 en Belgique. Participation gratuite et ouverte à tous vendredi 8 avril à 10h via Zoom, logiciel de visiophonie : https://us04web.zoom.us/j/74171949192?pwd=gfFF1Y1kXxvX94UdQdeb5ISJLvd9TZ.1 Presqu’île Crozon 29160 Crozon Finistère vendredi 8 avril – 10h30 à 11h00

Détails Heure : 10:30 - 11:00 Catégories d’évènement: Crozon, Finistère Autres Lieu Presqu'île Adresse Crozon Ville Crozon lieuville Presqu'île Crozon Departement Finistère

Presqu'île Crozon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crozon/

De Crozon à la Roche-sur-Yon. Conférence sur le récit Eiffel à l’Exposition universelle de Dubai Presqu’île 2022-04-08 was last modified: by De Crozon à la Roche-sur-Yon. Conférence sur le récit Eiffel à l’Exposition universelle de Dubai Presqu’île Presqu'île 8 avril 2022 10:30 Crozon Presqu'île Crozon

Crozon Finistère