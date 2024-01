Danse 2000 – Le calendrier Crozon, samedi 15 juin 2024.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 20:00:00

fin : 2024-06-15

L’anniversaire de mamie, la Saint-Valentin, la rentrée des classes, Pâques, le Black Friday… Rien n’est oublié sur le calendrier.

Un enchaînement de parenthèses et de dates clés, dans la vie de plusieurs familles d’ici et d’ailleurs.

Le calendrier, un spectacle lumineux et familial.

Chorégraphies : Margaux Nicolas, Mahilet Gauchet et Kyliann Le brun

Mise en scène : Margaux Nicolas

Lieu : Complexe sportif

Tout public

Tarifs et billetterie : www.helloasso.com/associations/danse-2000-d2-studio

Durée : 1 h 45

Contact : 06 51 29 25 87 ou secretariat@d2studios.fr

Crozon 29160 Finistère Bretagne



