L’Améthyste – Y a plus d’saisons Crozon, 14 juin 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 14:00:00

fin : 2024-06-14

.

Y a plus d’saisons

Par les chorales des collèges Alain de Crozon, François Collobert

de Pont-de-Buis lès Quimerc’h et Louis Hémon de Pleyben

« Y a plus d’saisons » ! C’est ce qu’on dit… et qu’on n’a peut-être pas fini de dire ! Les 90 collégiens âgés de 12 à 15 ans des 3 chorales revisitent en chansons et en saynètes le rythme des 4 saisons, aujourd’hui malmené par notre activité effrénée. Vivaldi en perdrait ses notes ! Aussi, à la rescousse interviennent R. De Lassus, Schubert, Chostakovitch ainsi que Clarika, B. Coulais, Pomme, Gauvain Sers…

Intemporel et universel, le cycle des saisons se décline en latin, en français, en anglais, en allemand, en japonais et même en wolof, sur des textes pour les plus connus de Verlaine, Prévert, Vian et Grand Corps Malade.

Les voix des jeunes choristes s’élèvent au service d’un répertoire varié de 9 siècles et des enjeux climatiques pour l’Humanité d’aujourd’hui et de demain.

Choix du répertoire, des chansons, des textes et mise en espace : Christel Barbey, Isabelle Gagnant et Sylvie Labigne-Lemonze.

Tout public

Durée : 1h45

Tarif : 5€ / Gratuit – de 18 ans.

Réservations auprès de l’Améthyste

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



