L’Améthyste – Conférence autour des géosciences Crozon, 15 mai 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:00:00

fin : 2024-05-15

.

Conférence autour des géosciences

En ouverture de la 6e édition du Festival

du Centre de la Terre

Par la Maison des Minéraux

Le Festival du Centre de la Terre animera le territoire et notamment St Hernot le week-end du 18 et 19 mai. Le programme sera riche en événements divers à la fois théoriques et pratiques et fera la part belle aux temps d’échanges, rencontres et convivialité avec de nombreux spécialistes.

En avant-première, une conférence avec des experts déjà présents sera proposée à l’Améthyste. La Maison des minéraux concocte une problématique et convoque les plus habiles scientifiques pour satisfaire les amateurs ! Suivez les actualités de la Maison des minéraux pour en savoir plus, au plus vite…

Public : Adultes

Durée : 1h30

Tarif : 2€

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime