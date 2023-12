L’Améthyste – Le jeu de la vérité Crozon, 5 avril 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

.

Le jeu de la vérité

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Éric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre.

Son entrée en scène provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse…

Depuis sa création il y a 18 ans, « Le Jeu de la vérité » a séduit 400 000 spectateurs en France, été traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et adapté au cinéma… La pièce de Philippe Lellouche est de retour incarnée par une nouvelle génération de comédiens : Salomé Brécourt, Sam Lellouche, Benjamin Baffie et Julien Crampon.

Auteur : Philippe Lellouche

Metteur en scène : David Brécourt

Tout public

Durée : 1h20

Tarifs : 25€ / 23€ / 22€

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime