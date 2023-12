L’Améthyste – Oh Boy ! Crozon, 22 mars 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22

Oh Boy !

De Marie-Aude Murail /// Adaptation Catherine Verlaguet /// Mise en scène Olivier Letellier

Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles. Il se demande ce qu’il a fait. Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et soeurs orphelins, Siméon, Morgane et Venise, il se dit que “ce n’est pas la première fois que son père abandonne des gosses”. Et quand le juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande où est la porte…

Oh Boy ! c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle de Bart, que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une société en mouvement, et aborde avec force et humour les sujets délicats de la maladie ou de la quête des origines. Une histoire humaine, simple et bouleversante.

Œuvre du répertoire : Molière 2010 du spectacle jeune public

Avec : Guillaume Fafiotte

Création lumière : Lionel Mahé

Création sonore : Mikaël Plunian

Régie : Cloé Libereau

Production : Théâtre du Phare puis Tréteaux de France – Centre dramatique national

Coproductions : Espace Culturel André Malraux – Le Kremlin Bicêtre (94), Centre Jean Vilar – Ville de Champigny sur Marne (94), Théâtre Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole – Pont Scorff (56), Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94)

Avec le soutien Conseil général du Val de Marne (94), Festival « Ce soir, je sors mes parents » (44), Théâtre La Paillette – Rennes (35)

Public : À partir de 9 ans

Durée : 1h

Tarifs : 11€ / 9€ / 8€

Crozon 29160 Finistère Bretagne



