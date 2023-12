L’Améthyste – Red Frost Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 . Red Frost Quartet funk & latin music Amoureux du son 70’s, RED FROST distille un groove à la croisée du funk, de la fusion teintée de latin jazz. Une énergie virale à travers des explorations rythmiques et sonores, le tout porté par un répertoire d’« incontournables » du genre, RED FROST vous donnera des fourmis dans les jambes ! Thomas Cassis : Clavier

Damien Hennicker : Saxophone

Teddy Moire : Basse

Éric Varache : Batterie Concert semi-debout

Durée : 1h30

Tarifs : 15€ / 13€ / 12€

