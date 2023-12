L’Améthyste – Donjon et Pigeon Crozon, 17 février 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

.

Donjon et Pigeon

Compagnie Heïdi a bien grandi / Par Jour de fête

Deux des chanteuses des banquettes arrière, qui ont connu un franc succès à l’Améthyste en 2023, reviennent avec la compagnie Heidi a bien grandi afin de présenter un conte jeune public pour adultes, ou le contraire.

Une histoire très simple. Celle de deux conteuses qui viennent raconter une histoire de princesse… Encore une ! Et oui. Hi hi hi ! (rire de jeune princesse écervelée). La princesse Benjandra a 16 ans et comme toutes les princesses, elle se voit offrir pour son anniversaire un donjon dans lequel elle doit rester enfermée,

prisonnière jusqu’à ce qu’un prince forcément charmant, vienne la délivrer pour qu’ils vivent très très très heureux, très très très longtemps et qu’ils aient plein plein plein d’enfants.

Pour illustrer ce conte les deux narratrices ont dans leur valise : des marionnettes, des perruques, des costumes et autres accessoires merveilleux. Au moment de l’ouverture de cette valise, elles se rendent compte que CE N’EST PAS LA BONNE VALISE !

Donjon et Pigeon nous invite à redevenir acteur de notre imaginaire.

Avec : Marie Rechner et Fatima Ammari-B

Public : Dès 4 ans

Durée : 40 min

Tarifs : 9€ / 7€ / 6€

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime