Semaines de la parentalité 2024 Crozon, lundi 12 février 2024.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-03-03

Coordonnées par l’Ulamir, centre social Presqu’île de Crozon

Un événement de trois semaines pour se questionner sur ce que c’est d’être parent : le rôle d’une vie et, parfois, pas mal de questions. Tout au long de ces trois semaines vous pourrez venir discuter, échanger, vous questionner, vous informer aux travers d’ateliers, de spectacles, d’animations, de projections… 3 temps forts sur le territoire sont déjà prévus et un programme complet et détaillé sortira en début d’année 2024. Des accueils pour les enfants seront proposés.

Samedi 17 février – 15 h

Conférence gesticulée : Le burn out parental

Organisée par le Multi-accueil “les Poussins”

La médiatrice Cécile Pénot propose une conférence pour aborder avec humour le quotidien des parents, la « charge mentale » et les injonctions à être un « bon parent ». Il s’agira de déconstruire les idées reçues, de rire de nos ambivalences et de nos imperfections, de réfléchir sur notre place et notre rôle de parent, le tout dans une ambiance décontractée et indulgente !

Lieu : Cinéma le Rex – Crozon

Publics : Parents, grands parents, familles d’accueils, professionnels

Durée : 1 h 30

Vendredi 23 février – 20 h

Théâtre forum : Les écrans dans la famille Compagnie Psycomédie

Un spectacle pour se poser la question de la place des écrans dans nos vies de familles. Un temps pour échanger sans jugement.

Lieu : Contacter l’Ulamir – 02 98 27 01 68

Publics : Parents, grands parents, familles d’accueils, professionnels

Durée : 1 h 30

Samedi 2 mars – De 11 h 30 à 18 h

Journée familiale : “Questions de familles”

Sélection des courts-métrages autour de questions d’adolescence

Une journée avec des ateliers, des temps d’échanges et de discussion. La présence de partenaires comme La soupape, C’est coaça, Johan d’amour permettront de se rencontrer dans une ambiance conviviale et festive. Une projection de six court-métrages qui traitent avec humour et émotion nos propres vécus en tant qu’ados ou parents.

Lieu : Contacter l’Ulamir – 02 98 27 01 68

Tout public

Durée de la projection : 1 h 15

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime