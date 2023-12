L’Améthyste – Frédéric Fromet Crozon, 3 février 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Début : 2024-02-03 20:30:00

Frédéric Fromet

Cœur de moqueur

Pour début février 2024, nous vous avions annoncé notre célèbre breton Christophe Miossec ! Malheureusement celui-ci doit prendre soin de ses cordes vocales… Dans un tout autre style, c’est un autre amoureux des mots, des paroles avec qui nous sommes heureux d’ouvrir cette nouvelle période culturelle : Frédéric Fromet, qui, entouré de deux comparses présente “Coeur de moqueur” ! Le célèbre chansonnier de France Inter, complice de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, nous fait l’honneur de venir jusqu’au bout du monde.

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, les enfants de choeur, les rimes en « eur », et ta soeur ! Il sera tel que vous le connaissez, ou aurez plaisir à le découvrir : lui-même !

Ce spectacle est réservé à qui apprécie la moquerie dans la joie et la bonne humeur. Parce que la moquerie, c’est la vie !

Frédéric Fromet : chant et guitare

François Marnier : clavier et accordéon

Rémi Chatton : contrebasse

Public : Adultes

Durée : 1h30

Tarifs : 23€ / 21€ / 20€

Crozon 29160 Finistère Bretagne



