Rendez-vous le dimanche 07 janvier à 11h00

dans la grande salle de la Maison du Temps Libre Participation : 10€ (adhérent·es C’est COACA ?) – 12€ pour les autres /

Gratuit pour les enfants. Inscription : avant le jeudi 04 janvier par SMS au 06 78 18 82 21. Au plaisir de partager nos rires pour un début d’année joyeux et léger ! . Crozon 29160 Finistère Bretagne

