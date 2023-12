Cet évènement est passé Le Noël des animaux Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

fin : 2023-12-23 17:00:00 . Le refuge SPA organise une journée spéciale Noël afin de partager un moment convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le public est attendu, de 14 h à 17 h, pour déguster des marrons chauds et des marshmallows grillés tout en savourant un bon chocolat chaud dans une ambiance chaleureuse. Les visiteurs pourront, s’ils le souhaitent, déposer des cadeaux au pied du sapin pour les petits protégés du refuge qui attendent de trouver une nouvelle famille. Samedi 23 décembre, Z.A. Kerdanvez​. Contact : 02 30 14 05 42, crozon@la-spa.fr, www.la-spa.fr/etablissement/refuge-spa-de-crozon/ . Crozon 29160 Finistère Bretagne

