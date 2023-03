Concert à la Maison des 3 métiers – Musique et chants du Sénégal Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Finistère . Vendredi 14 à 20h30 (entrée libre – chapeau) le quartet « Bamba Way » dont la chanteuse est Aïcha KARA . Musique et chants du Sénégal. lamaisondes3metiers@gmail.com +33 2 56 10 67 28 Crozon

