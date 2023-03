LE RENDEZ-VOUS DU TOURISME EN PRESQU’ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Finistère . Programmé lors de la matinée du mercredi 5 avril 2023 par l’Office de tourisme communautaire, ce rendez-vous annonce une belle opportunité pour les habitants, résidents secondaires et acteurs du tourisme de lancer la saison 2023. Une quarantaine d’exposants sont inscrits. (Inscriptions clôturées) Nouveautés, activités incontournables en famille, entre amis, pour les petits enfants en vacances chez les grands-parents…, l’équipe de l’Office de tourisme invite à venir faire son « marché de l’été », pour ne rien rater et informer son entourage des activités possibles tout au long de la saison. De nombreux lots seront à gagner grâce au lancement d’une « Tombola du tourisme », avec un tirage en fin de matinée. Cette matinée sera également l’opportunité d’accéder à de nombreuses informations liées à l’activité touristique, notamment à travers les différents services communautaires représentés. Accès libre de 10h à 13h le mercredi 5 avril 2023 au Centre culturel l’Améthyste – 29160 CROZON Crozon

