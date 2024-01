Cirque – Jazz Magic Crozon, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Blizzard Concept

Dans le cadre de Circonova, festival de cirque porté par le Théâtre de Cornouaille Scène nationale de Quimper

Un magicien et un musicien invitent les spectateurs à les rejoindre dans leur petite arène pour une conversation malicieuse entre tours de close up et piano virtuose. Avec cinquante-deux cartes à jouer et autant de touches blanches sur le piano, le duo engage une joute verbale aussi visuelle que sonore, entre le théâtre forain et le concert intimiste. La performance s’invente sur le moment, au fil des numéros et des interactions avec le public, tout proche des deux artistes. Les cartes échappent à toute logique, tandis que les accords de jazz s’envolent, comme les partitions aussi. Avec cette brillante idée de réunir leur art autour de l’improvisation, ces deux spécialistes du contact rapproché

inventent une expérience inédite et conviviale.

Lieu Complexe sportif – Crozon

Dès 10 ans / Durée 1 h / Tarif unique 10 €

Billetterie billetterie.theatre-cornouaille.fr

Crozon 29160 Finistère Bretagne



