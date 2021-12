Crozet le yéti Ain, Crozet Cuban’O2 le yéti Crozet Catégories d’évènement: Ain

Cuban’O2 le yéti, 1 juillet 2022 19:00, Crozet. 1 – 12 juillet 2022 Sur place Cours de danse gratuit, full pass week-end à 62 € https://reservation.paysdegex-montsjura.com/cuban-o-full-pass-weekend.html?origine_affinage=true&mid=3&action=result&origine_affinage=true Cuban’O2 est le premier festival de salsa cubaine à 1300 mètres d’altitude. Concert, cours de danse gratuits, soirées DJ, after… avec une vue panoramique sur le Mont Blanc et le lac Léman. Du 1er au 3 juillet, le Pays de Gex, proche de Genève, Annecy et Lyon, transforme sa montagne en dancefloor géant. C’est après l’ascension du sommet via les télécabines que les festivités pourront débuter… Cuban’O2 est le premier festival de salsa cubaine à 1300 mètres d’altitude. L’événement regroupe, en un weekend, concert, cours et battle de danse gratuits, soirées DJ, after piscine… avec une vue panoramique sur le Mont Blanc et le lac Léman.

Pour l’ouverture du festival le 1er juillet, Cuban’O2 accueille le célèbre groupe cubain Maykel Blanco y su Salsa Mayor. Numéro 1 de la scène musicale cubaine internationale, le groupe, composé d’une quinzaine d’artistes, s’est produit dans plus de 90 pays en Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique latine… En exclusivité pour Cuban’O2, Maykel Blanco présentera la deuxième partie de son dernier album, prévu pour juin 2022 qu’il ne présentera sur scène que lors de sa tournée en 2023. Et ce n’est pas tout : l’artiste révélera une chanson spécialement créée pour les festivaliers. le yéti crozet 01170 Crozet Ain vendredi 1er juillet 2022 – 19h00 à 23h50

samedi 2 juillet 2022 – 11h00 à 23h50

dimanche 3 juillet 2022 – 11h00 à 18h00

mardi 12 juillet 2022 – 11h00 à 11h30

