Concours de pétanque en semi-nocturne Croze

Croze Concours de pétanque en semi-nocturne Croze, 4 août 2023, Croze. Inscription 18h30

Doublette 10€/équipe

4 parties.

2023-08-04



Registration 6.30 pm

Doublet 10?/team

4 games Inscripción a las 18.30

Doble 10?/equipo

4 partidas Einschreibung 18.30

Doublette 10?/Team

Croze 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

