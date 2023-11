Chantier collectif plantation de haies Crozant, 17 décembre 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

Chantier collectif plantation de haies, au jardin-forêt les Blaireautins (accueil de la faune sauvage, régénération du bocage creusois, résilience face au changement climatique).

Inscriptions obligatoires au 06 10 59 89 72.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Collective hedge-planting project at Les Blaireautins forest garden (welcoming wildlife, regenerating the Creuse bocage, resilience in the face of climate change).

Registration required: 06 10 59 89 72

Proyecto colectivo de plantación de setos en el jardín forestal de Blaireautins (acogida de la fauna, regeneración del bocage de Creuse, resiliencia frente al cambio climático).

Inscripción previa en el 06 10 59 89 72

Gemeinsames Workcamp zum Pflanzen von Hecken im Waldgarten Les Blaireautins (Aufnahme von Wildtieren, Regeneration der Heckenlandschaft des Creus, Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel).

Anmeldung erforderlich unter 06 10 59 89 72

