Feu d’artifice Crozant, 13 juillet 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

Afin de fêter la fête nationale, un feu d’artifice illuminera de mille couleurs les ruines de la forteresse et sera accompagné de musique. Un enchantement pour les yeux……

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:30:00. EUR.

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the national holiday, a fireworks display will illuminate the ruins of the fortress with a thousand colors and will be accompanied by music. An enchantment for the eyes…..

Para celebrar los días festivos, un espectáculo de fuegos artificiales iluminará de mil colores las ruinas de la fortaleza, acompañado de música en directo. Una fiesta para los ojos…..

Um den Nationalfeiertag zu feiern, wird ein Feuerwerk die Ruinen der Festung in tausend Farben erleuchten und von Musik begleitet werden. Eine Verzauberung für die Augen…..

