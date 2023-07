Exposition ARBRE Crozant, 11 mai 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

ARBRE, une exposition collective dans le cadre des 30 ans de l’Association les Jardins de la Sedelle.

Nous sommes fiers d’accueillir, Natali BENOIT, Gilles CLÉMENT, Laurant DUFOUR, Julien FOSTER, Nadaud GUILLOTON, Pierre Alain HUART, Marit KATHRINER, Georges LEMOINE, Pierre MARCHAND, Olivier MARTY, Marjorie MEA, Antoine MELCHIOR, Nanar PIETTE, Mathieu RAPP et Thérèse RAUTUREAU.

L’arbre bien sûr y règne en maître, indispensable à notre vie sur terre, ils fournissent de l’ombre, de l’air pur, de la nourriture et un habitat pour de nombreuses espèces. Ils ont également une signification symbolique profonde pour de nombreuses cultures, représentant la vie, la croissance, la sagesse et la stabilité.

Pour lui rendre hommage nous avons fait appel à 15 artistes liés au lieu, qui nous en présentent leur vision personnelle. Entrée libre..

2023-05-11 fin : 2023-05-15 18:00:00. EUR.

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



ARBRE, a group exhibition celebrating the 30th anniversary of the Association les Jardins de la Sedelle.

We are proud to welcome Natali BENOIT, Gilles CLÉMENT, Laurant DUFOUR, Julien FOSTER, Nadaud GUILLOTON, Pierre Alain HUART, Marit KATHRINER, Georges LEMOINE, Pierre MARCHAND, Olivier MARTY, Marjorie MEA, Antoine MELCHIOR, Nanar PIETTE, Mathieu RAPP and Thérèse RAUTUREAU.

Trees reign supreme here, indispensable to our life on earth, providing shade, fresh air, food and habitat for many species. They also have deep symbolic significance for many cultures, representing life, growth, wisdom and stability.

To pay tribute, we have called on 15 artists linked to the site to present their personal vision. Admission free.

ARBRE, una exposición colectiva con motivo del 30 aniversario de la Asociación les Jardins de la Sedelle.

Nos complace dar la bienvenida a Natali BENOIT, Gilles CLÉMENT, Laurant DUFOUR, Julien FOSTER, Nadaud GUILLOTON, Pierre Alain HUART, Marit KATHRINER, Georges LEMOINE, Pierre MARCHAND, Olivier MARTY, Marjorie MEA, Antoine MELCHIOR, Nanar PIETTE, Mathieu RAPP y Thérèse RAUTUREAU.

Los árboles, por supuesto, reinan aquí, ya que son esenciales para nuestra vida en la tierra, proporcionando sombra, aire fresco, alimentos y un hábitat para muchas especies. También tienen un profundo significado simbólico para muchas culturas, ya que representan la vida, el crecimiento, la sabiduría y la estabilidad.

Para rendir homenaje, hemos convocado a 15 artistas vinculados al lugar para que presenten su visión personal del mismo. La entrada es gratuita.

ARBRE, eine Gruppenausstellung im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der Association les Jardins de la Sedelle.

Wir sind stolz darauf, Natali BENOIT, Gilles CLÉMENT, Laurant DUFOUR, Julien FOSTER, Nadaud GUILLOTON, Pierre Alain HUART, Marit KATHRINER, Georges LEMOINE, Pierre MARCHAND, Olivier MARTY, Marjorie MEA, Antoine MELCHIOR, Nanar PIETTE, Mathieu RAPP und Thérèse RAUTUREAU bei uns begrüßen zu dürfen.

Bäume sind für unser Leben auf der Erde unerlässlich. Sie spenden Schatten, saubere Luft, Nahrung und bieten Lebensraum für viele Arten. Außerdem haben sie in vielen Kulturen eine tiefe symbolische Bedeutung, da sie Leben, Wachstum, Weisheit und Stabilität repräsentieren.

Um sie zu würdigen, haben wir 15 Künstler, die mit dem Ort verbunden sind, gebeten, uns ihre persönliche Sicht auf ihn zu präsentieren. Eintritt frei.

