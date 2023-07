Hôtel Lépinat – Crozant Crozant, 27 avril 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

Visite de l’Hôtel Lépinat qui est le musée de l’histoire des peintres de la Vallée de la Creuse de 1850 à 1950.

Entrée adulte (18 à 65 ans) : 6,90€

Entrée jeune public (8 à 17 ans) : 4,60€

Entrée enfant (- de 8 ans) : gratuit

Entrée senior (à partir de 66 ans) : 5,90€

Entrée tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 5,20€

Entrée groupe de + de 10 personnes (par personne) : 5,90€

Le billet d’entrée comprend l’accès aux expositions.

Rens 05 55 63 01 90.

2023-04-27 fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Visit the Hôtel Lépinat, a museum dedicated to the history of painters in the Creuse Valley from 1850 to 1950.

Adult admission (18 to 65 years): 6.90?

Youth admission (8 to 17 years): €4.60?

Children’s admission (under 8): free

Senior admission (aged 66 and over): 5.90?

Reduced admission (students, jobseekers): 5.20?

Group admission (over 10 people, per person): 5.90?

Admission includes access to exhibitions.

Rens 05 55 63 01 90

Visite el Hôtel Lépinat, museo dedicado a la historia de los pintores del Valle de Creuse de 1850 a 1950.

Entrada adultos (de 18 a 65 años): 6,90 euros

Entrada para jóvenes (de 8 a 17 años): 4,60 euros

Entrada niños (menores de 8 años): gratuita

Mayores de 66 años: 5,90 euros

Entrada reducida (estudiantes, solicitantes de empleo): 5,20 euros

Entrada para grupos de 10 o más personas (por persona): 5,90 euros

La entrada incluye el acceso a las exposiciones.

Rens 05 55 63 01 90

Besichtigung des Hôtel Lépinat, das als Museum für die Geschichte der Maler im Creuse-Tal von 1850 bis 1950 dient.

Eintritt für Erwachsene (18 bis 65 Jahre): 6,90?

Eintritt für Jugendliche (8 bis 17 Jahre): 4,60?

Eintritt für Kinder (unter 8 Jahren): kostenlos

Eintritt für Senioren (ab 66 Jahren): 5,90?

Ermäßigter Eintritt (Studenten, Arbeitsuchende): 5,20?

Eintritt für Gruppen von mehr als 10 Personen (pro Person): 5,90?

Die Eintrittskarte beinhaltet den Zugang zu den Ausstellungen.

Auskunft: 05 55 63 01 90

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays Dunois