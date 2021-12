CROYANCES NUMÉRIQUES Collège des Bernardins, 26 janvier 2022, Paris.

Collège des Bernardins, le mercredi 26 janvier 2022 à 10:00

Croyances numériques – les imaginaires technologiques à l’épreuve du réel Le Collège des Bernardins et OuiShare vous donnent rendez-vous pour une journée de conférences et d’ateliers sur les enjeux de la numérisation. Tout au long de l’année 2021, le Collège des Bernardins et Ouishare se sont associés pour questionner notre rapport à la numérisation de nos modes de vie. À travers des travaux de recherches et d’études, nous avons cherché à mettre en exergue nos représentations collectives face à l’émergence de la technologie dans toutes les sphères de la vie : professionnelle, privée, publique. Questionner les évidences, douter avec méthode, comprendre ce qui motive nos choix individuels et collectifs face à la technologie, tel était le projet initial. Il était ambitieux et la brèche que nous avons ouverte s’avère impossible à colmater. Au fond, questionner le numérique revient à questionner notre rapport au monde à travers le prisme d’une époque qui n’a de cesse d’accélérer. Le Collège des Bernardins et Ouishare sont des espaces de réflexion ouverts et dont la mission est de mieux comprendre nos sociétés. Voilà pourquoi les questions comptent peut-être plus que les réponses. La sagesse, dit le philosophe, commence avec le doute. Le Collège des Bernardins et OuiShare vous donnent rendez-vous le 26 janvier 2022 pour une journée de conférences, d’ateliers et d’expériences autour du thème : Croyances numériques : les imaginaires collectifs à l’épreuve du réel. La journée est organisée autour de trois problématiques que nous vous proposons d’explorer avec nous : 10h – 12h30 : Dématérialiser le monde pour conserver du lien ? 12h30 -14h00 : Pause déjeuner dans la nef 14h00 – 17h15 : Du progrès technique pour sauver la planète ? 18h – 21h : Numérique : accélérer, mais pour aller où ? Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/croyances-numeriques

