Le quatuor britannique formé en 2015 doit sa réputation à des prestations d’une rare intensité : ils jouent à en fracasser leurs instruments et à s’en briser les os (littéralement). Leur post punk viscéral et hédoniste a conquis des fans partout en Europe. Proches des Idles, énervés par le brexit, la pandémie el l’immense crise qu’lles ont déclenché, le groupe accouche finalement d’un deuxième album phénoménal Beware Believers, au printemps 2022.Cette fois, la tempête sonore est moins abrasive, les guitares plus riches, la tonalité plus chaude. En écoutant le nouveau single Room 156, qui proclame « seules les cassures laissent passer la lumière », on pense à The Birthday Party. Logiquement, le groupe a déjà repris la route et prévu d’aller de plus en plus loin : c’est l’heure de prendre la lumière.+ MICHEL CLOUP TRIO

