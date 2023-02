CROWS + GUEST PETIT BAIN, 7 février 2023, PARIS.

CROWS + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Formé en 2015, le quatuor post-punk Londonnien Crows s’est depuis construit un public considérable grâce à l’intensité de ses concerts, durant lesquels les instruments sont fracassés, et les os des membres du groupe brisés. Le second opus de Crows, “Beware Believers”, fut enregistré presque immédiatement après la sortie du premier, mais la pandémie a réfréné le groupe dans sa course au succès et repoussé sa sortie de deux ans. “Beware Believers” est finalement sorti le 1er Avril 2022 chez Bad Vibrations Records, salué par des critiques enthousiastes. Crows Crows

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

