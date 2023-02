CROWS + 1ERE PARTIE LA SIRENE, 8 février 2023, LA ROCHELLE.

CROWS + 1ERE PARTIE LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Formé en 2015, Crows s’est depuis construit un public considérable grâce à l’intensité de ses concerts, durant lesquels les instruments sont fracassés et les os des membres du groupe brisés (littéralement). Leur premier album, “Silver Tongues”, est tombé entre les mains de Joe Talbot [IDLES], qui l’a fait paraître sur son label Balley Records en 2019. A l’image du thème de l’album, “Silver Tongues” a été enregistré dans une obscurité quasi totale, et a fait de Crows l’un des groupes de punk les plus excitants du Royaume-Uni. L’album a fait “grande impression” à Q, au NME qui le décrit comme “un des groupes anglais montants les plus excitants”, et Loud & Quiet évoque “une magnitude à évaluer sur l’échelle de Richter”. Crows Crows

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

