Genève La Comédie de Genève Genève Crowd La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Crowd La Comédie de Genève, 11 novembre 2021, Genève. Crowd

du jeudi 11 novembre au samedi 13 novembre à La Comédie de Genève

Cette performance sensorielle et sensuelle, chorégraphiée par Gisèle Vienne, réhabilite la fête au rang d’expérience comparable à celle de rites archaïques ; transe, sacrifices, cérémonies initiatiques. Les quinze interprètes sont autant de personnages dont les histoires, et les sentiments, se trament et se révèlent.

De CHF 40.- à CHF 10.-

Cette performance sensorielle et sensuelle, chorégraphiée par Gisèle Vienne, réhabilite la fête au rang d’expérience comparable à celle de rites archaïques, sacrifices, cérémonies initiatiques. La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T21:00:00 2021-11-11T22:30:00;2021-11-12T21:00:00 2021-11-12T22:30:00;2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu La Comédie de Genève Adresse Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Ville Genève lieuville La Comédie de Genève Genève