[ DANSE ] – CROWD / Gisèle Vienne ———————————– ### mer. 19 janvier 20h30 ### & jeu. 20 janvier 19h30 ### 90 min La Franco-Autrichienne Gisèle Vienne est une figure de proue de la danse contemporaine. Son répertoire aligne les pièces jubilatoires et marquantes, qui ne cessent de renouveler le paysage chorégraphique. Avec Crowd, elle invite le public à une fête expiatoire, dévorante, dérangeante, mêlant textes et musiques électroniques choisis, où ses quinze interprètes s’emportent dans un maelstrom émotionnel, et nous avec. Une grande pièce pour communier, exulter, s’enivrer, se laisser envoûter. — • en coréalisation avec le TnBA Théâtre national de Bordeaux Aquitaine — + d’infos ici >> [CROWD](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/crowd-gisele-vienne-19-20-jan-2022/)

tarif plein 25€ – tarif réduit 13€ – tarif jeune/tarif groupe 12€ – carte Manuf’ 19€ – carte Manuf’réduit 12€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:30:00 2022-01-19T22:00:00;2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu TnBA Adresse 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville TnBA Bordeaux