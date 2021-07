Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Drôme, Saulce-sur-Rhône Crowd Control – Les Nocturnes de Freycinet Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Crowd Control – Les Nocturnes de Freycinet 2021-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-06 00:00:00 00:00:00 Voie Romaine – Via Agrippa Château de Freycinet

Saulce-sur-Rhône Drôme Saulce-sur-Rhône La Kollective célèbre l’arrivée du mois d’août avec Crowd Control ! À la fois promoteur et patron du célèbre collectif et label lyonnais Happiness Therapy, Crowd Control officie aussi derrière les platines. Good vibes assurées ✌️ contact@chateau-freycinet.com +33 9 52 39 00 47 https://www.chateau-freycinet.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Saulce-sur-Rhône Adresse Voie Romaine - Via Agrippa Château de Freycinet Ville Saulce-sur-Rhône lieuville 44.70864#4.78892