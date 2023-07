Lavo’arts : balade artistique dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq Catégories d’Évènement: Crouy-sur-Ourcq

Seine-et-Marne Lavo’arts : balade artistique dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq, 16 septembre 2023, Crouy-sur-Ourcq. Lavo’arts : balade artistique dans les lavoirs de la vallée de l’Ourcq Samedi 16 septembre, 10h00 Crouy-sur-Ourcq Balade en autonomie dans 7 lavoirs de la vallée de l’Ourcq. Visite des lavoirs et des installations artistiques éphémères. Animations (spectacles, ateliers). Parcours possible en vélo de gare à gare. Liste des lavoirs : Crouy (accueil, départ de la balade), Marnoue-les-Moines, Vendrest-Rademont (spectacle, pique-nique collectif), Vendrest-Chaton, Vendrest-centre, Ocquerre (atelier libre), Lizy-sur-Ourcq (atelier participatif). Crouy-sur-Ourcq 8 avenue de la gare Crouy-sur-Ourcq Crouy-sur-Ourcq 77840 Seine-et-Marne Île-de-France Ancien lavoir de Crouy-sur-Ourcq, lieu de RDV et de départ de la balade artistique accès par le train (transilien ligne P) gare de Crouy-sur-Ourcq à 250m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

