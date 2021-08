Croûtes – LES RIAS 2021 Riec-sur-Bélon, 27 août 2021, Riec-sur-Bélon.

Croûtes – LES RIAS 2021 2021-08-27 – 2021-08-27 Rue des Vieux Chênes Parking de la salle polyvalente

Riec-sur-Bélon Finistère

Compagnie Mycélium

Alençon (61) – Théâtre de rue – 50 min

(Création 2021) – jauge : 600 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 5 ANS

Croûtes prend la forme d’une célébration dans l’espace public, d’une fête païenne autour d’un tas de terre. Un rituel qui réfère aussi bien au travail des taupes, des vers qu’à celui des aménageurs. À travers l’écriture d’une fresque joyeuse et sensible, les artistes mettent en scène le récit d’un sol vivant pour nous inciter à imaginer une nouvelle relation au monde et à enterrer notre obsession à maîtriser le sol.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Parking PMR

