Croûtes Caen, 13 août 2021, Caen.

Croûtes 2021-08-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-13 Esplanade du théâtre Esplanade Jo Tréhard

Caen Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Mycélium propose un spectacle de théâtre de rue.

Croûtes (Célébration terreuse)

Une ville. Une place. Une butte de terre.

Comme un hommage à notre sol.

« Terre en vue ! »

Il y’a de l’espoir chez les marins.

Alors, avant qu’elle ne se craque et nous avale,

Avant que la guerre nous la confisque,

Avant de la perdre complètement de vue,

Faisons cette fête

Celle qui résiste et qui s’épuise

La Der des Der comme ils disaient

Après on creuse un trou et on en parle plus.

Enfin on verra…Tout public

© Demi-sel Production

dernière mise à jour : 2021-07-28 par