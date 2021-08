Crouseilles Signature Crouseilles, 16 août 2021, Crouseilles.

Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave de Crouseilles, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion.

Durée : 1h30.

