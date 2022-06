Crouseilles Signature, 2 juillet 2022, .

Crouseilles Signature



2022-07-02 – 2022-07-02

EUR 10 10 Le Château de Crouseilles vous propose une visite des installations de la Cave de Crouseilles, son vignoble, son terroir, la cave et les chais de vinification et d’élevage, et vous emmène partager l’essentiel de leur histoire, de leur passion.

Durée : 1h30.

dernière mise à jour : 2022-06-15 par