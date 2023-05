Cinéma en plein air, au Château de Crouseilles Château de Crouseilles, 13 juillet 2023, Crouseilles.

Désormais rendez-vous incontournable de votre été, votre soirée cinéma débutera par un dîner champêtre dans le parc du Château de Crouseilles, avant de se poursuivre par la projection du film en plein air.

Pensez à amener vos coussins, couvertures ou chaises pour la projection du film..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Château de Crouseilles

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Now a must for your summer, your movie night will start with a country dinner in the park of the Château de Crouseilles, before continuing with the outdoor movie projection.

Remember to bring your cushions, blankets or chairs for the film.

Convertida en una cita ineludible del verano, su noche de cine comenzará con una cena campestre en el parque del castillo de Crouseilles, antes de continuar con la proyección de la película al aire libre.

No olvide traer sus cojines, mantas o sillas para la proyección de la película.

Der Filmabend beginnt mit einem ländlichen Abendessen im Park des Schlosses Crouseilles und wird dann mit einer Filmvorführung unter freiem Himmel fortgesetzt.

Denken Sie daran, Ihre Kissen, Decken oder Stühle für die Filmvorführung mitzubringen.

