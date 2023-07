Repas & Ciné plein air CROUSEILLES Crouseilles, 13 juillet 2023, Crouseilles.

Crouseilles,Pyrénées-Atlantiques

Une soirée qui débute à 19h30, avec Paul Lafitte, éleveur de vaches charolaises à Garlin, de retour à Crouseilles et qui installera ses braseros dans le parc du château pour le repas.

Au menu :

Pièces de bœuf de qualité supérieure et véritable burger fermier, accompagnés bien entendu des vins de la cave, en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

À 22h, le public s’installera devant le grand écran, aux abord des vignes, pour assister à la projection du film Les Choses Simples, dernier long métrage d’Éric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain.

Vincent (L. Wilson) est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre (G. Gadebois), qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?.

CROUSEILLES Château de Crouseilles

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The evening begins at 7.30pm, with Paul Lafitte, a Charolais cow breeder from Garlin, back in Crouseilles and setting up his braziers in the château grounds for the meal.

On the menu:

Top-quality beef cuts and a real farmer’s burger, accompanied of course by wines from the winery, in AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh.

At 10pm, the public will be seated in front of the big screen, overlooking the vineyards, to watch the screening of Les Choses Simples, Éric Besnard?s latest feature film, starring Lambert Wilson, Grégory Gadebois and Marie Gillain.

Vincent (L. Wilson) is a successful entrepreneur. One day, a car breakdown on a mountain road temporarily interrupts his frantic race. Pierre (G. Gadebois), who lives away from the modern world in the midst of sublime nature, comes to his aid and offers him hospitality. The meeting between these two men, who have nothing in common, will turn their respective certainties upside down. And they find themselves laughing. But are they really living the lives they want to live?

La velada comienza a las 19.30 h con Paul Lafitte, ganadero de vacas charolesas de Garlin, que ha regresado a Crouseilles e instalará sus braseros en el recinto del castillo para la cena.

El menú:

Cortes de ternera de primera calidad y una auténtica hamburguesa de granja, acompañados, por supuesto, de los vinos AOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh de la bodega.

A las 22:00 h, el público se sentará frente a la gran pantalla, rodeado de viñedos, para asistir a la proyección de Les Choses Simples, el último largometraje de Éric Besnard protagonizado por Lambert Wilson, Grégory Gadebois y Marie Gillain.

Vincent (L. Wilson) es un empresario de éxito. Un día, una avería de su coche en una carretera de montaña interrumpe temporalmente su frenética carrera. Pierre (G. Gadebois), que vive alejado del mundo moderno en medio de una naturaleza sublime, acude en su ayuda y le ofrece hospitalidad. El encuentro entre estos dos hombres, que no tienen nada en común, sacudirá sus respectivas certezas. Y se encuentran riendo. Pero, ¿están viviendo realmente la vida que quieren vivir?

Ein Abend, der um 19:30 Uhr beginnt, mit Paul Lafitte, Züchter von Charolais-Rindern in Garlin, der nach Crouseilles zurückgekehrt ist und seine Feuerkörbe im Schlosspark für das Essen aufstellen wird.

Auf dem Speiseplan stehen:

Stücke von hochwertigem Rindfleisch und echte Bauernburger, natürlich begleitet von den Weinen des Weinguts aus den AOC Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh.

Um 22 Uhr wird der Film Les Choses Simples gezeigt, der neueste Spielfilm von Éric Besnard mit Lambert Wilson, Grégory Gadebois und Marie Gillain.

Vincent (L. Wilson) ist ein berühmter Unternehmer, dem alles gelingt. Eines Tages unterbricht eine Autopanne auf einer Bergstraße vorübergehend seine rasante Fahrt. Pierre (G. Gadebois), der abseits der modernen Welt inmitten einer erhabenen Natur lebt, kommt ihm zu Hilfe und bietet ihm Gastfreundschaft an. Die Begegnung zwischen diesen beiden gegensätzlichen Männern wird ihre jeweiligen Gewissheiten erschüttern. Und sie werden sich beim Lachen ertappen. Leben sie wirklich das Leben, das sie leben wollen?

