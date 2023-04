Balade Capucins/Saint-Michel, renouveau CROUS de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Balade Capucins/Saint-Michel, renouveau CROUS de Bordeaux, 13 mai 2023, Bordeaux. Balade Capucins/Saint-Michel, renouveau Samedi 13 mai, 14h30 CROUS de Bordeaux 3€ (Gratuit Carte Jeune) Balade Capucins/Saint-Michel, renouveau Lieu vivant et haut en couleurs, le quartier Capucins/Saint-Michel est par tradition lié à l’ancien port, à l’artisanat et aux congrégations religieuses. Il mue aujourd’hui avec la rénovation de ses espaces publics et la restauration de son bâti.

13 mai à 14h30. Rdv devant le CROUS, 18 rue du Hamel (Tram C & D station Sainte-Croix), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. CROUS de Bordeaux 18 rue du Hamel Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

