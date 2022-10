Croupionade de Lou Poun de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Croupionade de Lou Poun de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse, 22 octobre 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Croupionade de Lou Poun de Burry

Salle de Burry Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2022-10-22 19:30:00 – 2022-10-22 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes Deux menus sont proposés :

– Garbure/ croupions/ salade – fromage/ dessert/ vin

– Menu enfant : croupion ou croque monsieur/ dessert +33 7 67 00 65 94 Lou Poun de Burry

