Fête de la moisson Crottes-en-Pithiverais, 13 août 2023, .

Fête de la moisson Dimanche 13 août, 10h00 Crottes-en-Pithiverais

Venez assister à la fête de la moisson. Au programme de la journée : battage à l’ancienne, matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui, baptême de quad et buggy, circuit de tracteurs pour enfants, expo « les hommes et le cheval de trait », marché de producteurs et artisan et restauration sur place.

Crottes-en-Pithiverais Crottes-en-pithiverais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T18:00:00+02:00

