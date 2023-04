Mercredi savoir faire : Visite de la Linerie 4 Route de la Linerie, 22 juin 2023, Crosville-sur-Scie.

Venez découvrir la linerie de Crosville-sur-Scie, où vous pourrez découvrir les secrets de transformation de la précieuse fibre locale, le lin : de la graine au taillage , de la fibre au textile !

Rendez-vous à 14h30 sur le parking de la linerie !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

2023-06-22 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-22 . .

4 Route de la Linerie

Crosville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the Crosville-sur-Scie linen mill, where you can learn the secrets of the transformation of the precious local fiber, flax: from seed to cutting, from fiber to textile!

See you at 2:30 pm on the parking lot of the linerie!

Reservation required and number of participants limited.

Venga a descubrir la fábrica de lino de Crosville-sur-Scie, donde podrá conocer los secretos de la transformación de la preciada fibra local, el lino: ¡de la semilla al corte, de la fibra al textil!

Punto de encuentro a las 14.30 h en el aparcamiento de la fábrica de lino

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Besuchen Sie die Linerie in Crosville-sur-Scie, wo Sie die Geheimnisse der Verarbeitung der wertvollen lokalen Faser, dem Leinen, entdecken können: vom Samen bis zum Schneiden , von der Faser bis zum Textil!

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz der Linerie!

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité