FAUXX – FAUXX LIVE AT CROSSROAD CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins

VENDREDI 02 FÉVRIER FAUXX Minerva Factory19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD, METALLEUX DE FRANCE & WANTED’S MUSIC ASSOBILLETTERIE BIENTÔT EN LIGNE***FAUXX***Darksynth /// Metal ExP /// Metal-IndustrielFormé sur un constat clair ; sortir des voies empruntées par le passé . FauxX s’est immédiatement construit en duo , pour faire écho à un leitmotiv : ‘’ seul contre tous ‘’ .Une entité bien distincte voulant croiser l’asymétrie des sonorités organiques et synthétiques pour offrir une musique hybride . Faire de nos ‘’ backgrounds ‘’ un lieu commun avec la volonté d’explorer les voies sombres qui nous animent et ainsi élever nos antagonismes .Notre volonté est d’affronter des mécaniques contemporaines afin d’embellir ce qui est sale , de salir ce qui est beau , pour mieux signifier à notre regard que FauxX est une abstraction . La nature véloce d’une batterie alliée aux machines brutes , en passant par les claviers composites assujettis à la voix , pour que l’essence du clair-obscur soit figuré en singularités .Cette anatomie mise au service de deux musiciens nous donne à voir que l’opposition de ces forces est un horizon exaltant , une fin altérée donnant vie à un nom , à celle d’une idée contrefaite .Que le déchaînement et l’obscurité soient mis au pas pour qu’ils s’éteignent dans la fureur.DECOUVREZ FAUXX sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE / SPOTIFY***MINERVA FACTORY***Neo MetalMinerva Factory est un groupe niortais formé en 2019 qui évolue dans un style néo métal aux influences diverses.DECOUVREZ MINERVA FACTORY sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 19:30

CROSSROAD – ANGOULINS LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17