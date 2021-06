Menton Esplanade des Sablettes Alpes-Maritimes, Menton Crossover summer beach party Esplanade des Sablettes Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

**CROSSOVER SUMMER – BEACH PARTY** 24 juillet 2021 17h00 – 23h30 Plage des Sablettes, Menton C’est le grand retour du Crossover Summer Beach Party de Menton ! Crossover Summer vous donne rendez-vous pour une BEACH PARTY GRATUITE sur la Plage des Sablettes à Menton, pour un DJ SET de Breakbot & Irfane ! **Au programme :** musique, plage soleil, animation et citrons de Menton ! On vous attend donc nombreux le samedi 24 juillet dès 17h00 ! PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Breakbot & Irfane ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Date : 24 juillet 2021 Horaire : 17h00 – 23h30 Plage des Sablettes, 06500 Menton ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ TARIFS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Entrée Gratuite ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Food Drinks

