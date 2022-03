Crossborder Blues Saint-Louis, 18 mars 2022, Saint-Louis.

Crossborder Blues Saint-Louis

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

EUR CrossBorder Blues est l’exploration originale et jubilatoire des racines du blues par trois musiciens et créateurs d’exception.

La voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent et s’amusent, rendent hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie, promettant une soirée marquée de mariages sonores inédits, entre énergie pure, mélodies voyageuses et rythmes.

Harrison Kennedy (Chairmen of The Board, la Motown) a joué avec des artistes de renommée mondiale comme Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder. Jean-Jacques Milteau, maître ès harmonica, est le représentant incontournable du blues en France.

Vincent Segal, violoncelliste talentueux et titulaire de nombreuses Victoires de la Musique, est aussi à l’aise dans le hip-hop que dans le jazz ou encore la « musique de chambre » africaine.

Il a partagé la scène avec Matthieu Chedid, Oxmo Puccino, Alain Bashung, Sting ou encore Ibrahim Maalouf.

CrossBorder Blues est l’exploration originale des racines du blues par trois musiciens et créateurs d’exception La voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent et s’amusent, rendent hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie, promettant une soirée marquée entre énergie pure, mélodies voyageuses et rythmes

+33 3 89 70 03 13

CrossBorder Blues est l’exploration originale et jubilatoire des racines du blues par trois musiciens et créateurs d’exception.

La voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de Harrison Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent et s’amusent, rendent hommage sans jamais sombrer dans la nostalgie, promettant une soirée marquée de mariages sonores inédits, entre énergie pure, mélodies voyageuses et rythmes.

Harrison Kennedy (Chairmen of The Board, la Motown) a joué avec des artistes de renommée mondiale comme Marvin Gaye ou encore Stevie Wonder. Jean-Jacques Milteau, maître ès harmonica, est le représentant incontournable du blues en France.

Vincent Segal, violoncelliste talentueux et titulaire de nombreuses Victoires de la Musique, est aussi à l’aise dans le hip-hop que dans le jazz ou encore la « musique de chambre » africaine.

Il a partagé la scène avec Matthieu Chedid, Oxmo Puccino, Alain Bashung, Sting ou encore Ibrahim Maalouf.

Saint-Louis

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue