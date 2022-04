Cross Triathlon du lac des sapins Cublize Cublize Catégories d’évènement: Cublize

Cross Triathlon du lac des sapins Lac des Sapins Entrée côté plage Cublize

2022-06-18



Cublize Rhône Triathlon adapté aux enfants, organisé par l’association Triathlon Tarare.



Cross triathlon distance XS en individuel et distances pour jeunes selon âge en individuel.



Label : triathlon durable mixité. tararetriathlon@gmail.com Lac des Sapins Entrée côté plage Cublize

