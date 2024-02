Cross training family / Atelier parents-enfants La CLEF Saint-Germain-en-Laye, dimanche 17 mars 2024.

Cross training family / Atelier parents-enfants Un dimanche par mois, votre enfant découvre avec vous les bienfaits du sport grâce à des cours collectifs, ludiques et des activités adaptés à tous les âges de l’enfance. Dimanche 17 mars, 10h00 La CLEF 100€ pour une 1ère inscription / 50€ pour les autres membres de la famille

Endurance, agilité, vitesse et puissance sont les maîtres mots de cette séance qui allie plusieurs activités sportives et ludiques à partager avec ses enfants. Tous les exercices sont spécifiquement adaptés à chaque « binôme familiale » en fonction de l’âge de l’enfant. Tout le monde s’y retrouve ! Et quand la météo le permet, le cours se pratique en extérieur.

Bon à savoir

— Un dimanche par mois (1h30)

— Séance « parents et enfants », dès 4 ans

Quels tarifs ?

— 100€ pour une 1ère inscription

— 50€ pour les autres membres de la famille

— Inscription sur place ou en ligne : https://urlz.fr/maUH

Intervenante

— Audrey Laou Hap

Dernières séances

— 28 avril

— 26 mai

— 23 juin

Pour en savoir plus

— accueil@laclef.asso.fr

