Pour ceux qui veulent s’aérer et s’entretenir physiquement en ce début d’été… …samedi 3 juillet à l’escapade (Espace de Vie Sociale) du Fousseret : cross training de 11h15 à 12h15, 5€ / personne à partir de 10 ans. Pas besoin d’une condition physique hors norme, on privilégie le ludique et la découverte plus que la compétition.

Tout public à partir de 10 ans : 5€

Tout public à partir de 10 ans Espace de Vie Sociale Le Fousseret 136 route du Pouy de Touges 31430 Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:15:00 2021-07-03T12:15:00

